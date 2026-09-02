BARBARA (par Barbara) Théâtre Blossac Châtellerault

Informations pratiques

Châtellerault

BARBARA (par Barbara)

Théâtre Blossac 80 boulevard Blossac Châtellerault Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-22 19:30:00

fin : 2027-03-22 20:45:00

Date(s) :

2027-03-22 2027-03-23

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Théâtre Blossac 80 boulevard Blossac Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 85 46 54 billetterie@3t-chatellerault.fr

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English : BARBARA (par Barbara)

L’événement BARBARA (par Barbara) Châtellerault a été mis à jour le 2026-09-02 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne