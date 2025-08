barbara piel chouchanian MAS DE FAUCHON Saint-Cannat

Dîner Concert Jazz en plein air

Pour ceux qui aiment le Jazz, le live et la cuisine de saison,

venez passer un moment convivial au Mas de Fauchon

avec le groupe CU BOP JAZZ & LATIN

Cubana Be, Cubana Bop !

Le groupe reprend le flambeau du répertoire

d’un nouveau monde et propose un jaillissement

de standards de jazz américains et cubains,

revisités de façon originale

Tomate farcie à la brousse,

pétales confits, huile d’olive au basilic et chipirons poêlés

*****

Brochette de viande marinée cuite au feu de bois (selon météo),

piperade de poivrons, pommes de terre braisées au feu de bois

(selon météo), crème à la ciboulette

*****

Sablé aux fruits exotiques,

mangue marinée à la verveine et mousse aux fruits exotiques



Formule dîner concert 50€ par personne

Incluant un menu unique (entrée-plat-dessert)

ainsi que le droit d’entrée

Réservation au 04.42.50.61.77

Règlement à la réservation .

MAS DE FAUCHON 1666 CHEMIN DE BERRE Saint-Cannat 13760 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 50 61 77 contact@masdefauchon.fr

English :

Open-air Jazz Dinner Concert

For those who love jazz, live music and seasonal cuisine,

come and spend a convivial moment at Mas de Fauchon

with the CU BOP JAZZ & LATIN group

« Cubana Be, Cubana Bop!

German :

Dinner-Konzert Jazz im Freien

Für alle, die Jazz, Livemusik und saisonale Küche lieben,

verbringen Sie einen geselligen Moment in Le Mas de Fauchon

mit der Band CU BOP JAZZ & LATIN

» Cubana Be, Cubana Bop « !

Italiano :

Cena concerto jazz all’aperto

Per chi ama il jazz, la musica dal vivo e la cucina stagionale,

venite a trascorrere un momento di convivialità al Mas de Fauchon

con il gruppo CU BOP JAZZ & LATIN

« Cubana Be, Cubana Bop!

Espanol :

Cena-concierto de jazz al aire libre

Para los amantes del jazz, la música en directo y la cocina de temporada,

venga a pasar un momento de convivencia en Mas de Fauchon

con el grupo CU BOP JAZZ & LATIN

¡ »Cubana Be, Cubana Bop!

