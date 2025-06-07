Barbara Pravi à La Condition Publique Roubaix

Barbara Pravi à La Condition Publique

14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : 2026-03-14

Début : 2026-03-14 20:00:00

fin : 2026-03-14 23:00:00

Date(s) :

2026-03-14

Barbara Pravi à La Condition Publique

Le samedi 14 mars 2026, la Halle A de La Condition Publique accueillera Barbara Pravi, l’une des voix les plus singulières de la chanson française contemporaine.

Après avoir conquis le cœur du public européen à l’Eurovision 2021 avec Voilà , hymne bouleversant devenu diamant à l’international et platine en France, elle revient avec un nouveau spectacle aussi intime que puissant.

Engagée pour les droits des femmes, Barbara Pravi est une artiste complète. Elle ne chante pas seulement elle habite la scène. Ses concerts, elle les décrit comme des spectacles, car ils vont bien au-delà d’un simple enchaînement de chansons. Elle y danse, elle raconte, elle transporte, avec une sincérité rare et une sensibilité sans fard.

Après une tournée de 120 dates dans plus de 20 pays, des salles mythiques complètes comme le Trianon, la Cigale ou l’Olympia, Barbara revient en 2026 avec La Pieva , un deuxième album attendu, porté par le titre Bravo , sorti en janvier 2024.

Sur scène, elle roule les r , fait danser les mots, lève parfois le poing. Elle chante avec la gravité d’une militante et la malice d’un enfant. À Roubaix, elle viendra à votre rencontre pour vous livrer un concert comme une étreinte, pleine de force, d’émotion et de poésie.

Le concert se déroulera dans la Halle A de La Condition Publique, avec un placement libre debout.

L’ouverture des portes est prévue à 19h, et le concert aura lieu de 20h à 23h.

Pour le confort des plus jeunes, des casques antibruit sont disponibles au PC Sécu, en échange d’une pièce d’identité laissée en caution.

Un concert organisé par À Gauche de la Lune en partenariat avec La Condition Publique.

14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 28 33 48 33

English :

Barbara Pravi at La Condition Publique

On Saturday March 14, 2026, Halle A at La Condition Publique will welcome Barbara Pravi, one of the most singular voices in contemporary French chanson.

After winning the hearts of European audiences at Eurovision 2021 with Voilà , a moving anthem that went diamond internationally and platinum in France, she returns with a new show as intimate as it is powerful.

Committed to women’s rights, Barbara Pravi is a complete artist. She not only sings, she lives on stage. She describes her concerts as spectacles, because they go far beyond a simple sequence of songs. She dances, she narrates, she transports, with rare sincerity and unvarnished sensitivity.

After a tour of 120 dates in over 20 countries, and sold-out legendary venues such as the Trianon, La Cigale and the Olympia, Barbara returns in 2026 with La Pieva , an eagerly-awaited second album, supported by the title track Bravo , released in January 2024.

On stage, she rolls her r s, makes her words dance, sometimes raises her fist. She sings with the gravity of an activist and the mischief of a child. In Roubaix, she will come to meet you and deliver a concert like an embrace, full of strength, emotion and poetry.

The concert will take place in Hall A of La Condition Publique, with standing room only.

Doors open at 7pm, and the concert runs from 8pm to 11pm.

For the comfort of youngsters, earmuffs are available from the PC Sécu, in exchange for a deposit on ID.

A concert organized by À Gauche de la Lune in partnership with La Condition Publique.

