Barbara Pravi La Carène Brest

L’autrice, compositrice et interprète connue pour s’engager en faveur des droits des femmes, notamment avec ses prises de paroles chaque 8 mars depuis 2018, s’est révélée au public en 2021, avec sa participation à l’Eurovision pour représenter la France, avec son hymne Voilà .

La même année, elle obtient le Grand Prix Sacem de la chanson de l’année et est sacrée révélation féminine aux Victoires de la Musique 2022..

Elle dit de ses concerts qu’ils sont des spectacles. Parce qu’ils sont plus qu’un simple tour de chant. Et c’est vrai qu’elle ne fait pas que chanter, elle raconte des histoires. Quand elle danse, on ne sait pas si elle vient d’Afrique, d’Israël ou d’un nid d’oiseaux.

Quand elle chante, elle sourit, et quand la chanson est terminée, de temps en temps, elle lève le point.

Elle roule parfois les r comme sur les images de l’INA, mais elle dit les j et les s avec la malice d’un enfant qui cacherait un tout petit bonbon dans sa bouche. De toute sa chair, de tout son cœur. Elle réunit. Elle entraîne. Elle enrobe. Et elle emporte tout sur son passage.

En première partie de ce concert ; Eva Hélia

Jeune autrice compositrice interprète se produit seule en scène entourée de son piano et de ses machines. Sa musique, à la croisée des chemins entre chanson et nouvelle pop électro dévoile un univers ciselé habité par sa voix et sa présence magnétique, sublimé par des mélodies catchy et des textes poignants en français.

Eva Helia seule sur scène incarne la dualité entre douceur et force, navigue habilement entre tempêtes et accalmies, confidences et urgences de vie, émotions et énergies, musique et danses.

Ouverture des portes à 19h30.

Production La Carène.

Réservation recommandée, en ligne ou au guichet de la Carène. .

La Carène 30 Rue Jean-Marie Le Bris Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 46 66 00

