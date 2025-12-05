BARBARA PRAVI – CHATEAU ROUGE – GRANDE SALLE Annemasse

BARBARA PRAVI Début : 2025-12-05 à 20:30. Tarif : – euros.

CHATEAU ROUGE PRÉSENTE : BARBARA PRAVIChanteuse et autrice passionnée, Barbara Pravi incarne le renouveau de la chanson française. Révélée au grand public grâce à Voilà lors de l’Eurovision 2021, elle impose sa plume sincère et intense, héritée des grands comme Piaf et Brel.Quand elle danse, on ne sait pas si elle vient d’Afrique, d’Israël ou d’un nid d’oiseaux. Quand elle chante, elle sourit, et quand la chanson est terminée, de temps en temps, elle lève le poing. Elle captive par son timbre unique et son charisme poignant. Sur scène, Barbara Pravi nous entraîne dans un univers à fleur de peau, où chaque mot résonne comme un vibrant hommage à la chanson francophone.

CHATEAU ROUGE – GRANDE SALLE 1 ROUTE DE BONNEVILLE 74100 Annemasse 74