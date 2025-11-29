Barbara Pravi et Aälma Dili Dalida, diva tzigane Montmorillon

Barbara Pravi et Aälma Dili Dalida, diva tzigane Montmorillon samedi 29 novembre 2025.

Barbara Pravi et Aälma Dili Dalida, diva tzigane

Boulevard du Terrier Blanc Montmorillon Vienne

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

2025-11-29

Pendant une parenthèse enchantée, Barbara se livre au répertoire de l’immense Dalida. Une femme d’orient (Barbara Pravi est d’origine Iranienne par son grand-père maternel) rend donc hommage à une diva qui a embrassé la méditérannée et l’orient dans un même geste artistique. La facilité eut peut-être été de célébrer les chansons de Dalida en disco ou en piano voix. Accompagnée par le quator Balkanique Aälma Dili, Barbara Pravi a décidé de surprendre en offrant aux textes et aux mélodies de Dalida une autre écoute, une autre couleur, grâce à la musique Tzigane. Poétique, et initiatique, cette immersion dans les chansons de Dalida est aussi l’occasion pour l’artiste d’illustrer cette conscience aigüe qu’elle porte sur la condition féminine, sur cet impératif de vouloir toujours renforcer la sororité dans un esprit d’intense sensualité. .

Boulevard du Terrier Blanc Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine

