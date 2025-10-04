BARBARA PRAVI – PALAIS DES CONGRES – Salle Berlioz Issy Les Moulineaux

BARBARA PRAVI Début : 2025-10-04 à 20:30. Tarif : – euros.

VIPARIS PCI PRÉSENTE : BARBARA PRAVISamedi 4 octobre 2025 Palais des Arts et des Congrès d’Issy Charles AznavourBarbara Pravi Barbara Pravi est une autrice compositrice interprète connue pour s’engager en faveur des droits des femmes. En 2021, elle représente la France à l’Eurovision et décroche la seconde place avec sa chanson « Voilà » qui devient un hymne international. Il est Single de Diamant à l’international et de platine en France. La même année, elle obtient le Grand Prix Sacem de la chanson de l’année puis elle est sacrée révélation féminine aux Victoires de la Musique 2022 avec son album : « On n’enferme pas les oiseaux ». Après une tournée de cent vingt dates dans plus de vingt pays à guichets fermés, deux Trianon et un Olympia complets, elle prouve qu’elle est définitivement une artiste qui chante, vibre et existe par et pour son public. Elle dit de ses concerts qu’ils sont des spectacles. Parce qu’ils sont « plus » qu’un simple tour de chant. Et c’est vrai qu’elle ne fait pas que chanter, elle raconte des histoires. Quand elle danse, on ne sait pas si elle vient d’Afrique, d’Israël ou d’un nid d’oiseaux. Quand elle chante, elle sourit, et quand la chanson est terminée, de temps en temps, elle lève le poing. Elle réunit. Elle entraîne. Elle enrobe. Et elle emporte tout sur son passage. Barbara Pravi a sorti le 6 septembre dernier son 2ème album “La Pieva”. Placement libre 20h30 1h30

PALAIS DES CONGRES – Salle Berlioz 25 AVENUE VICTOR CRESSON 92130 Issy Les Moulineaux 92