BARBARA PRAVI – RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire

BARBARA PRAVI Début : 2025-10-22 à 20:00. Tarif : – euros.

Barbara Pravi est une autrice compositrice interprète connue pour s’engager en faveur des droits des femmes, notamment avec ses prises de paroles chaque 8 mars depuis 2018. En 2021 elle représente la France à l’Eurovision et décroche la seconde place avec sa chanson «Voilà» qui devient un hymne international. (Single de Diamant à l’international et de platine en France). La même année, elle obtient le Grand Prix Sacem de la chanson de l’année puis elle est sacrée révélation féminine aux Victoires de la Musique 2022 avec son album : « On n’enferme pas les oiseaux” ». Après une tournée de cent vingt dates dans plus de vingt pays à guichets fermés, deux Trianon et un Olympia complets, elle prouve qu’elle est définitivement une artiste qui chante, vibre et existe par et pour son public. Elle dit de ses concerts qu’ils sont des spectacles. Parce qu’ils sont « plus » qu’un simple tour de chant. Et c’est vrai qu’elle ne fait pas que chanter, elle raconte des histoires. Quand elle danse, on ne sait pas si elle vient d’Afrique, d’Israël ou d’un nid d’oiseaux. Quand elle chante, elle sourit, et quand la chanson est terminée, de temps en temps, elle lève le poing.Elle roule parfois les « r » comme sur les images de l’INA, mais elle dit les « j » et les « s » avec la malice d’un enfant qui cacherait un tout petit bonbon dans sa bouche. De toute sa chair, de tout son cœur. Elle réunit. Elle entraîne. Elle enrobe. Et elle emporte tout sur son passage. Après un an d’absence et un petit tour au cinéma, elle marque son retour en janvier 2024 avec un nouveau titre, «Bravo» , qui s’impose aussitôt dans le paysage musical français. Barbara Pravi sort le 6 septembre son 2ème album “La Pieva”. Elle sera sur la scène de l’Olympia le 17 avril 2025, après avoir affiché complet sur ses 3 Cigale en quelques mois.

RADIANT – BELLEVUE 1 RUE JEAN MOULIN 69300 Caluire Et Cuire 69