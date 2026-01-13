Barbara Pravi Roubaix

Barbara Pravi

14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 20:00:00

fin : 2026-03-14 23:00:00

Date(s) :

2026-03-14

Barbara Pravi sera en concert à La Condition Publique le samedi 14 mars 2026. Un concert organisé par **À Gauche de la Lune** en partenariat avec **la Condition Publique.**

Barbara Pravi est une autrice compositrice interprète connue pour s’engager en faveur des droits des femmes, notamment avec ses prises de paroles chaque 8 mars depuis 2018.

En 2021 elle représente la France à l’Eurovision et décroche la seconde place avec sa chanson Voilà qui devient un hymne international. (Single de Diamant à l’international et de platine en France).

La même année, elle obtient le Grand Prix Sacem de la chanson de l’année puis elle est sacrée révélation féminine aux Victoires de la Musique 2022 avec son album

** On n’enferme pas les oiseaux” .**

Après une tournée de cent vingt dates dans plus de vingt pays à guichets fermés, deux Trianon et un Olympia complets, elle prouve qu’elle est définitivement une artiste qui chante, vibre et existe par et pour son public.

Elle dit de ses concerts qu’ils sont des spectacles. Parce qu’ils sont plus qu’un simple tour de chant. Et c’est vrai qu’elle ne fait pas que chanter, elle raconte des histoires. Quand elle danse, on ne sait pas si elle vient d’Afrique, d’Israël ou d’un nid d’oiseaux.

Quand elle chante, elle sourit, et quand la chanson est terminée, de temps en temps, elle lève le poing.

Elle roule parfois les r comme sur les images de l’INA, mais elle dit les j et les s avec la malice d’un enfant qui cacherait un tout petit bonbon dans sa bouche. De toute sa chair, de tout son cœur. Elle réunit. Elle entraîne. Elle enrobe. Et elle emporte tout sur son passage.

Après un an d’absence et un petit tour au cinéma, elle marque son retour en janvier 2024 avec un nouveau titre, Bravo , qui s’impose aussitôt dans le paysage musical français. Barbara Pravi sort le 6 septembre son 2ème album “La Pieva”. Elle sera sur la scène de l’Olympia le 17 avril 2025 **(complet)**, après avoir affiché complet sur ses 3 Cigale en quelques mois.

14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 28 33 48 33

English :

Barbara Pravi will be in concert at La Condition Publique on Saturday March 14, 2026. A concert organized by **À Gauche de la Lune** in partnership with **la Condition Publique.**

Barbara Pravi is a singer-songwriter known for her commitment to women?s rights, notably with her speeches every March 8 since 2018.

In 2021, she represented France at Eurovision, taking second place with her song Voilà , which became an international anthem. (Diamond single internationally and platinum in France).

That same year, she won the Grand Prix Sacem for Song of the Year, and was named Best Female Newcomer at the 2022 Victoires de la Musique awards for her album

**On n’enferme pas les oiseaux?

After a sold-out tour of one hundred and twenty dates in over twenty countries, two sold-out Trianon concerts and an Olympia, she proves that she is definitely an artist who sings, vibrates and exists through and for her public.

She calls her concerts spectacles . Because they are more than a simple singing tour. And it’s true that she doesn’t just sing, she tells stories. When she dances, you don’t know whether she’s from Africa, Israel or a bird’s nest.

When she sings, she smiles, and when the song is over, she occasionally raises her fist.

She sometimes rolls the r s, as in the INA images, but she says the j s and s s with the mischief of a child hiding a tiny sweet in her mouth. With all her flesh, with all her heart. She brings people together. She leads. It coats. And it sweeps away everything in its path.

After a year’s absence and a short stint in the cinema, she marked her return in January 2024 with a new song, Bravo , which immediately made her mark on the French music scene which immediately made its mark on the French music scene. Barbara Pravi releases her 2nd album, La Pieva, on September 6. She performs at the Olympia on April 17, 2025 **(sold out)**, having sold out her 3 Cigales in the space of a few months.

