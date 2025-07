LE REVE DU GLADIATEUR – ARENES DE NIMES Nimes

LE REVE DU GLADIATEUR – ARENES DE NIMES Nimes jeudi 14 août 2025 .

LE REVE DU GLADIATEUR Début : 2025-08-14 à 21:30. Tarif : – euros.

EDEIS ARÈNES DE NÎMES PRÉSENTE – AVEC LA VILLE DE NÎMES : LE REVE DU GLADIATEURDécouvrez cet été aux Arènes de Nîmes, le nouveau spectacle d’Arthur Cadre et de la compagnie Dragone.Un spectacle nocturne mêlant histoire et arts vivants.Ensemble, ils proposeront un spectacle hors normes, spécialement conçu pour l’événement, mêlant danse, théâtre, cirque et poésie. Plus de 200 artistes et figurants donneront vie à une fresque visuelle et musicale spectaculaire, inspirée par l’âme millénaire des arènes.Ce spectacle vous offrira un voyage magique et émotionnel inoubliable

ARENES DE NIMES ROND POINT DES ARÈNES 30000 Nimes 30