Barbara symphonique Les Fuseaux, Saint-Dizier Saint-Dizier

Noëmi Waysfeld chante Barbara Samedi 29 novembre, 20h30 Les Fuseaux, Saint-Dizier Haute-Marne

Début : 2025-11-29T20:30:00 – 2025-11-29T23:00:00

Fin : 2025-11-29T20:30:00 – 2025-11-29T23:00:00

Qui n’a jamais écouté Göttingen, La solitude ou L’Aigle noir ? La chanteuse française Barbara, de son vrai nom Monique Serf, a marqué l’esprit de nombreux auditeurs par sa voix suave et ses textes profonds. Avec admiration, Noémie Waysfeld reprend ce répertoire accompagnée par l’Orchestre National de Metz, sous la direction de Deborah Waldman et Pit Brosius.

Ce concert met en lumière l’œuvre de Barbara à travers une relecture symphonique, créant une atmosphère d’intimité et d’émotion.

Les Fuseaux, Saint-Dizier 11 avenue Raoul Laurent, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Vert-Bois Haute-Marne Grand Est 03 25 07 31 66 https://les3scenes.saint-dizier.fr Bâtiment singulier et remarquable mais qui sait rester discret, la salle de spectacle est formée de plusieurs courbes « en fuseaux » qui s'accrochent côté sud sur une même ligne horizontale. Un geste architectural fort et subtil qui joue avec l'ombre, la lumière et les strates arborées.

Dotés d’une grande salle de spectacles (1 100 à 2 200 places / près de 400 m² de plateau de scène) mais aussi d’un espace « musiques actuelles », Les Fuseaux ont pour vocation d’accueillir tous types de spectacles (théâtre, concerts, danse, musique, cirque…) et de soutenir la création artistique sous toutes ses formes.

La salle se découpe en plusieurs espaces. Le hall festif est un lieu de convivialité doté d’un espace bar. La grande salle est à géométrie variable grâce à des gradins rétractables, des rideaux de jauge et une mezzanine fixe. La salle multi-activités accueille des répétitions, des conférences, la présentation de petites formes artistiques, des expositions… Un studio de répétition et un studio d’enregistrement entièrement équipés viennent compléter l’équipement.

A noter : il est possible de louer Les Fuseaux.

