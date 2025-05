Barbara Zimmer Trio + Retz’Cital – Théâtre Municipal Pazenais, Sainte-Pazanne, Loire-Atlantique Sainte-Pazanne, 17 mai 2025, Sainte-Pazanne.

Barbara Zimmer Trio + Retz’Cital Théâtre Municipal Pazenais, Sainte-Pazanne, Loire-Atlantique Sainte-Pazanne Samedi 17 mai, 20h30 Tarifs : 15€/11€/7€

Barbara Zimmer joue ses compositions avec deux musiciens qui accompagnent son univers musical aux multiples inspirations. Les choristes de Retz’Cital rejoindront le trio sur scène.

Barbara Zimmer est une artiste allemande installée à Nantes. Autrice, compositrice et interprète, elle chante en français et en allemand. Au rythme délicat de son piano et de sa voix, elle nous plonge au cœur de son univers intime. Elle est accompagnée par deux musiciens multi-instrumentistes qui font résonner cet univers musical singulier aux multiples inspirations. Pour ce concert exceptionnel, les choristes du groupe vocal et scénique Retz’Cital et leur cheffe de chœur Marie Tallec rejoindront le trio sur plusieurs morceaux. Un moment de douceur musicale à découvrir.

Début : 2025-05-17T20:30:00.000+02:00

Fin : 2025-05-17T21:30:00.000+02:00

https://www.sainte-pazanne.fr/contacts/theatre-municipal-pazenais/

Théâtre Municipal Pazenais, Sainte-Pazanne, Loire-Atlantique 7 rue du Ballon, 44680 Sainte-Pazanne Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique