Barbe Bleue assez bien raconté(e) Salle des fêtes Viennay

Barbe Bleue assez bien raconté(e)

Salle des fêtes 4 Rue de Bel-Air Viennay Deux-Sèvres

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-13

Par Titus (Cie Caus’Toujours)

Tristan FAUCHER, fervent défenseur de la tradition populaire a l’intention de vous raconter les célèbres contes de Perrault. Trop soucieux de pédagogie, il s’interrompt sans cesse, s’enferre dans des explications indigentes, des commentaires assez peu pertinents.

Aigri de ne pas être reconnu à la hauteur de son talent, il fait fi des codes et conventions du spectacle vivant et laisse deviner d’une certaine fascination pour le personnage de Barbe Bleue.

Une version à la fois burlesque et analytique du conte.

Tout public, à partir de 9 ans

