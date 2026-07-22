Barbe bleue, contre enquête Rencontre avec Jennifer Tamas librairie Le temps qu’il fait Mellionnec

Informations pratiques

Mellionnec

Barbe bleue, contre enquête Rencontre avec Jennifer Tamas

librairie Le temps qu’il fait 12 Place de l’Église Mellionnec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 16:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Jennifer Tamas, professeure de littérature française de l’Ancien Régime aux États-Unis à Rutgers University (New Jersey) sort ce livre le 28 août aux éditions du Seuil Barbe Bleue, contre-enquête Ce qui fait trembler les hommes. Elle viendra nous le présenter le 15 août (en avant première !) à la librairie Le temps qu’il fait à Mellionnec. Entrée libre

Féminisme littérature classique Enquête sur nos imaginaires

Une relecture décapante du conte de Perrault, qui révèle les violences et angoisses au cœur du mariage. Que nous raconte l’histoire de Barbe Bleue de la domination masculine, des ressorts du féminicide, de la violence conjugale, voire de la tragédie cachée du mariage ? En partant de l’épouvantable scène de crime au cœur de ce conte cruel, Jennifer Tamas a enquêté. En lectrice passionnée de la littérature du XVIIe siècle, elle révèle la complexité des pages de Perrault, lève leurs opacités, tire d’autres fils dans les récits et écrits de l’époque et même dans les archives judiciaires, pour interroger la figure de l’époux monstrueux. Quelle séduction l’homme puissant et laid exerce-t-il ? De quoi le désir de la jeune épouse est-il fait ? Sa curiosité peut-elle la perdre ou la sauver ?Quel est exactement le secret de Barbe Bleue ? Le conte devient pour l’enquêtrice une archive de l’imaginaire nuptial dont nous avons hérité. Présenté comme une histoire du temps passé , écrite en cette fin du Grand Siècle où la place des femmes devient plus visible, il exprime une étrange nostalgie car ce qui fait trembler le mari violent est un pouvoir qui ne se justifie plus de lui-même, une possession jamais totale. Avec une grande finesse, Jennifer Tamas interroge les angoisses et les peurs enfouies au cœur du couple. L’affaire Barbe Bleue n’est pas une affaire classée.

Org. librairie Le temps qu’il fait .

librairie Le temps qu’il fait 12 Place de l’Église Mellionnec 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 36 40 90

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L’événement Barbe bleue, contre enquête Rencontre avec Jennifer Tamas Mellionnec a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme du Kreiz Breizh