BARBE DOUCE Espace Culturel Saint-Roch Saint-Père-en-Retz

Espace Culturel Saint-Roch 15 rue de l’Abbé Perrin Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique

Début : 2025-12-03 16:00:00

fin : 2025-12-03

2025-12-03

Une envie que ce soit beau. Que cette femme qui décide un jour de ne plus se raser soit belle.

Parce que c’est vivant, mais aussi parce que soudain, en s’observant dans un miroir, elle se reconnaît, c’est elle.

Complètement elle. Femme à barbe dira-t-on. Femme, oui, barbue, oui, aussi.

Mais sa fille, elle, elle ne s’en fiche pas.

Parce qu’il y a une petite fille, 8-10 ans, qui regarde les poils pousser sur les joues de sa mère et qui ne trouve pas ça beau.

Un spectacle qui parle de la différence et du courage.

Artiste Compagnie des Arbres Nus

Durée 50min

Jeune Public

A la médiathèque Livres y Médias de Saint-Père-en-Retz

mediatheque@saintpereenretz.fr ou 02 40 21 78 27 .

Espace Culturel Saint-Roch 15 rue de l’Abbé Perrin Saint-Père-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 78 27 mediatheque@saintpereenretz.fr

