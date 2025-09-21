Barbec Patrimoine L’Éclair Épinay-sur-Seine

Barbec Patrimoine L’Éclair Épinay-sur-Seine dimanche 21 septembre 2025.

Barbec Patrimoine Dimanche 21 septembre, 12h00 L’Éclair Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T12:00:00 – 2025-09-21T22:00:00

Fin : 2025-09-21T12:00:00 – 2025-09-21T22:00:00

Depuis la nuit des temps l’homo humus éclairus dompte le feu dans le but d’enchanter nos papilles multiples et joyeuses.

Le barbecue, mot qui viendrait des Caraïbes, s’est développé partout dans le monde, dans toutes les cultures en parcourant les siècles. Chacun a développé ses spécialités pour le plus grand plaisir des amateurs de boustifailles !

Le barbecue est un objet patrimonial, convivial, chaleureux et exquis.

À l’Éclair, chaque week-end, les habitant·es débarquent caddies pleins, rallument les braises et se retrouvent en famille.

Alors cette année, on honore ce rituel universel et ancestral avec un barbecue géant, ouvert à toutes et tous !

Le 21 septembre, c’est : Ramenez vos spécialités (viandes, légumes, marinades, recettes familiales…) pour les partager lors d’un grand banquet.

La journée s’achèvera en beauté par un bal dansant.

Ambiance chaleureuse et enfumée garantie.

Barbec Patrimoine – Dimanche 21 septembre, 12h → 22h

L’Éclair 8 avenue de Lattre de Tassigny 93800 Epinay-sur-Seine Épinay-sur-Seine 93800 Le Cygne d’Enghien Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 84 21 04 94 https://leclair-epinay.com/ Centre culturel à Épinay-sur-Seine

Depuis la nuit des temps l’homo humus éclairus dompte le feu dans le but d’enchanter nos papilles multiples et joyeuses.

© Soukmachines