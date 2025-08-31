Barbecue au jardin des poètes La Petite-Pierre

dimanche 31 août 2025.

Barbecue au jardin des poètes

chemin de l'Altenbourg La Petite-Pierre Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Dimanche 2025-08-31 12:00:00

fin : 2025-08-31

Date(s) :

2025-08-31

Barbecue au jardin des Poètes avec diverses animations sur réservation.

L’association Le Jardin des Poètes François Villon organise un barbecue au jardin des poètes de La Petite Pierre.

Menu principal escalopes grillées, salades au choix, dessert et café au prix de 15 €

Autres menus saucisses, merguez, etc avec salades ou sandwich

Diverses animations Vente de livres, expositions, scène ouverte l’après-midi et présentation de la nouvelle oeuvre de LandArt de Serge Wittmann.

Réservations avant le 25 août 2025 .

chemin de l’Altenbourg La Petite-Pierre 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 6 85 02 72 79 info@jardindespoetes.fr

English :

Barbecue in the Jardin des Poètes, with a variety of entertainment on reservation.

German :

Barbecue im Garten der Dichter mit verschiedenen Unterhaltungsangeboten (Reservierung erforderlich).

Italiano :

Barbecue nel Jardin des Poètes, con una serie di intrattenimenti disponibili su prenotazione.

Espanol :

Barbacoa en el Jardin des Poètes, con diversas animaciones disponibles previa reserva.

