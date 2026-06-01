Barbecue Bazoches-sur-le-Betz
Barbecue Bazoches-sur-le-Betz samedi 13 juin 2026.
Bazoches-sur-le-Betz
Barbecue
6 Route des Étangs Bazoches-sur-le-Betz Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 12:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
L’association Zicabazoches organise un barbecue sur le parking de l’école, pour se retrouver et profiter du beau temps ensemble.
L’association Zicabazoches organise un barbecue sur le parking de l’école, pour se retrouver et profiter du beau temps ensemble. .
6 Route des Étangs Bazoches-sur-le-Betz 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 79 85 09 83
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English :
The Zicabazoches association is organizing a barbecue in the school parking lot, to get together and enjoy the fine weather.
L’événement Barbecue Bazoches-sur-le-Betz a été mis à jour le 2026-05-31 par OT 3CBO