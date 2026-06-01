Bazoches-sur-le-Betz

Barbecue

6 Route des Étangs Bazoches-sur-le-Betz Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 12:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

L’association Zicabazoches organise un barbecue sur le parking de l’école, pour se retrouver et profiter du beau temps ensemble.

L’association Zicabazoches organise un barbecue sur le parking de l’école, pour se retrouver et profiter du beau temps ensemble. .

6 Route des Étangs Bazoches-sur-le-Betz 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 79 85 09 83

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English :

The Zicabazoches association is organizing a barbecue in the school parking lot, to get together and enjoy the fine weather.

L’événement Barbecue Bazoches-sur-le-Betz a été mis à jour le 2026-05-31 par OT 3CBO