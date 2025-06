Barbecue Concert – Argenvières 28 juin 2025 18:00

Cher

Barbecue Concert Rue de la Loire Argenvières Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28 18:00:00

fin : 2025-06-28

Date(s) :

2025-06-28

L’Association Animations Argenvières organise un barbecue concert le samedi 28 juin à partir de 18h, concert avec Aline Aline à 20h.

.

Rue de la Loire

Argenvières 18140 Cher Centre-Val de Loire +33 6 42 40 61 27 les3a.argenvieres@gmail.com

English :

The Association Animations Argenvières is organizing a barbecue concert on Saturday June 28, starting at 6pm, with a concert by Aline Aline at 8pm.

German :

Die Association Animations Argenvières organisiert am Samstag, den 28. Juni ab 18 Uhr ein Grillkonzert, Konzert mit Aline Aline um 20 Uhr.

Italiano :

L’Associazione Animations Argenvières organizza una grigliata concerto sabato 28 giugno dalle 18.00, con un concerto di Aline Aline alle 20.00.

Espanol :

La Asociación Animaciones Argenvières organiza una barbacoa concierto el sábado 28 de junio a partir de las 18.00 h, con un concierto de Aline Aline a las 20.00 h.

L’événement Barbecue Concert Argenvières a été mis à jour le 2025-06-14 par OT LOIRE EN BERRY