Barbecue Concert Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin

Barbecue Concert Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin vendredi 29 août 2025.

Barbecue Concert

Cherbourg-en-Cotentin 6 Rue de la Polle Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-29 12:00:00
fin : 2025-08-29 15:30:00

Date(s) :
2025-08-29

Barbecue suivi d’un concert de Catherine DARGENT   .

Cherbourg-en-Cotentin 6 Rue de la Polle Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 01 47 50  cbdzs0101@zenitude-groupe.com

English : Barbecue Concert

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Barbecue Concert Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2025-08-22 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin