Barbecue Concert Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin
Barbecue Concert Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin vendredi 29 août 2025.
Barbecue Concert
Cherbourg-en-Cotentin 6 Rue de la Polle Cherbourg-en-Cotentin Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-29 12:00:00
fin : 2025-08-29 15:30:00
Date(s) :
2025-08-29
Barbecue suivi d’un concert de Catherine DARGENT .
Cherbourg-en-Cotentin 6 Rue de la Polle Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 01 47 50 cbdzs0101@zenitude-groupe.com
English : Barbecue Concert
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Barbecue Concert Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2025-08-22 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin