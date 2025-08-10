Barbecue « De la ferme à l’assiette » sur le Parvis La Bresse
Barbecue « De la ferme à l’assiette » sur le Parvis La Bresse dimanche 10 août 2025.
Barbecue « De la ferme à l’assiette »
sur le Parvis 7A rue de la Clairie La Bresse Vosges
Dimanche 2025-08-10 08:30:00
2025-08-10 12:00:00
Barbecue « De la ferme à l’assiette » le dimanche midi 10 août 2025 sur le parvis de la Maison de La Bresse. Burgers (sur réservation), sandwichs merguez, planches apero, frites, buvetteTout public
sur le Parvis 7A rue de la Clairie La Bresse 88250 Vosges Grand Est +33 3 29 62 65 95 maisondelabresse@labresse.fr
English :
Farm-to-plate » barbecue on Sunday lunchtime, August 10, 2025, in front of the Maison de La Bresse. Burgers (reservation required), merguez sandwiches, apero platters, French fries, refreshment bar
German :
Grillfest « Vom Bauernhof auf den Teller » am Sonntagmittag, den 10. August 2025, auf dem Vorplatz des Maison de La Bresse. Burger (auf Vorbestellung), Merguez-Sandwiches, Apero-Bretter, Pommes frites, Getränkestand
Italiano :
Grigliata « dalla fattoria al piatto » domenica a pranzo, 10 agosto 2025, davanti alla Maison de La Bresse. Hamburger (su prenotazione), panini merguez, aperitivi, patatine fritte, punto di ristoro
Espanol :
Barbacoa « de la granja al plato » el domingo 10 de agosto de 2025 frente a la Maison de La Bresse. Hamburguesas (reservar con antelación), bocadillos de merguez, platos de aperitivo, patatas fritas, bar de refrescos
L’événement Barbecue « De la ferme à l’assiette » La Bresse a été mis à jour le 2025-08-05 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES