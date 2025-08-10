Barbecue « De la ferme à l’assiette » sur le Parvis La Bresse

Barbecue « De la ferme à l’assiette » sur le Parvis La Bresse dimanche 10 août 2025.

Barbecue « De la ferme à l’assiette »

sur le Parvis 7A rue de la Clairie La Bresse Vosges

Début : Dimanche Dimanche 2025-08-10 08:30:00

fin : 2025-08-10 12:00:00

2025-08-10

Barbecue « De la ferme à l’assiette » le dimanche midi 10 août 2025 sur le parvis de la Maison de La Bresse. Burgers (sur réservation), sandwichs merguez, planches apero, frites, buvetteTout public

sur le Parvis 7A rue de la Clairie La Bresse 88250 Vosges Grand Est +33 3 29 62 65 95 maisondelabresse@labresse.fr

English :

Farm-to-plate » barbecue on Sunday lunchtime, August 10, 2025, in front of the Maison de La Bresse. Burgers (reservation required), merguez sandwiches, apero platters, French fries, refreshment bar

German :

Grillfest « Vom Bauernhof auf den Teller » am Sonntagmittag, den 10. August 2025, auf dem Vorplatz des Maison de La Bresse. Burger (auf Vorbestellung), Merguez-Sandwiches, Apero-Bretter, Pommes frites, Getränkestand

Italiano :

Grigliata « dalla fattoria al piatto » domenica a pranzo, 10 agosto 2025, davanti alla Maison de La Bresse. Hamburger (su prenotazione), panini merguez, aperitivi, patatine fritte, punto di ristoro

Espanol :

Barbacoa « de la granja al plato » el domingo 10 de agosto de 2025 frente a la Maison de La Bresse. Hamburguesas (reservar con antelación), bocadillos de merguez, platos de aperitivo, patatas fritas, bar de refrescos

