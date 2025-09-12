Barbecue de la rentrée Marlenheim

1 Place du Maréchal Leclerc Marlenheim Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-09-12 18:00:00

fin : 2025-09-12 22:00:00

Vendredi 12 septembre 2025 de 18h à 22h Barbecue de la rentrée sur le parvis de la Mairie.

Château gonflable, animations, musique, tirage au sort de la tombola, restauration et buvette sur place.

Entrée libre.

Organisé par l’Association des commerçants et artisans de la Porte du Vignoble, avec la participation de l’Association des Parents d’élèves des écoles de Marlenheim et Nordheim.

Contact Mme Catherine HERTZ au 06 66 96 10 38 0 .

1 Place du Maréchal Leclerc Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 6 66 96 10 38

