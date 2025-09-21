Barbecue de l’école Notre-Dame Ecole Notre-Dame Plomodiern

Barbecue de l’école Notre-Dame Ecole Notre-Dame Plomodiern dimanche 21 septembre 2025.

Barbecue de l’école Notre-Dame

Ecole Notre-Dame 18 rue de l’école Plomodiern Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 12:00:00
fin : 2025-09-21

Date(s) :
2025-09-21

Ouvert à tous
Venez nombreux partager un moment de convivialité à l’école Notre-Dame
Au menu grillades, frites et glaces
Buvette sur place
Jeux Bretons Chasse au Trésor   .

Ecole Notre-Dame 18 rue de l’école Plomodiern 29550 Finistère Bretagne +33 6 98 31 59 23 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Barbecue de l’école Notre-Dame Plomodiern a été mis à jour le 2025-09-16 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE