Barbecue des seniors – Foyer restaurant L’Oustalet Lambesc 2 juillet 2025 07:00

Bouches-du-Rhône

Barbecue des seniors Mercredi 2 juillet 2025 le mercredi à partir de 12h. Foyer restaurant L’Oustalet 8 avenue de la Résistance Lambesc Bouches-du-Rhône

Tarif : 14.3 – 14.3 – 14.3 EUR

Début : Mercredi 2025-07-02

fin : 2025-07-02

2025-07-02

Venez fêter l’été autour d’un repas dansant au Foyer restaurant !

Pensez à vous inscrire, soit par téléphone, soit directement au Foyer restaurant. .

Foyer restaurant L’Oustalet 8 avenue de la Résistance

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 92 81 95

English :

Come and celebrate summer with a dinner dance at the Foyer Restaurant!

German :

Feiern Sie den Sommer bei einem Tanzessen im Foyer-Restaurant!

Italiano :

Venite a festeggiare l’estate con un pasto e un ballo al ristorante Foyer!

Espanol :

¡Ven a celebrar el verano con una comida y un baile en el restaurante Foyer!

