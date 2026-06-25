Barbecue du Co Luxé Stade Luxé

Luxé

Barbecue du Co Luxé

Stade Rue de la Garenne Luxé Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 12:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

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Stade Rue de la Garenne Luxé 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 57 22 39

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English :

L’événement Barbecue du Co Luxé Luxé a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme Destination Nord Charente