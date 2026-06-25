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Barbecue du Co Luxé Stade Luxé

Barbecue du Co Luxé Stade Luxé samedi 11 juillet 2026.

Lieu
Stade
Adresse
Rue de la Garenne
Ville
16230 Luxé
Département
Charente
Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
12:00:00
Tarif

Luxé

Barbecue du Co Luxé

Stade Rue de la Garenne Luxé Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 12:00:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

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Stade Rue de la Garenne Luxé 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 57 22 39 

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English :

L’événement Barbecue du Co Luxé Luxé a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme Destination Nord Charente