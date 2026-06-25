Barbecue du Co Luxé Stade Luxé
Barbecue du Co Luxé Stade Luxé samedi 11 juillet 2026.
Luxé
Barbecue du Co Luxé
Stade Rue de la Garenne Luxé Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 12:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
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Stade Rue de la Garenne Luxé 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 57 22 39
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English :
L’événement Barbecue du Co Luxé Luxé a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme Destination Nord Charente