Barbecue en musique Résidence Les Clés d’Or Orthez

Informations pratiques

Orthez

Barbecue en musique

Résidence Les Clés d’Or 4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 18:30:00

fin : 2026-09-17

Date(s) :

2026-09-17

Musique et bonne humeur.

Soirée gourmande et festive.

Sur réservation. .

Résidence Les Clés d’Or 4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 09 22 00

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English : Barbecue en musique

L’événement Barbecue en musique Orthez a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Coeur de Béarn