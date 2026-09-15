AGENDA · Orthez
Barbecue en musique Résidence Les Clés d’Or Orthez
jeudi 17 septembre 2026 · Résidence Les Clés d'Or · Orthez
Informations pratiques
Orthez
Barbecue en musique
Résidence Les Clés d’Or 4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 18:30:00
fin : 2026-09-17
Date(s) :
2026-09-17
Musique et bonne humeur.
Soirée gourmande et festive.
Sur réservation. .
Résidence Les Clés d’Or 4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 09 22 00
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English : Barbecue en musique
L’événement Barbecue en musique Orthez a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Coeur de Béarn
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