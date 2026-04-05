Barbecue festif Beauronne
Barbecue festif Beauronne vendredi 5 juin 2026.
Beauronne
Barbecue festif
Stade de foot Beauronne Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 18:00:00
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Le collectif de l’Exodus vous donne rendez-vous pour une soirée barbecue conviviale ouverte à toutes et tous.
Au programme restauration sur place (frites, grillades), jeux et pétanque, concert avec Moon’Sol Music 24.
Entrée 5 € Gratuit moins de 18 ans.
Venez partager un moment festif, rencontrer le collectif, découvrir le projet Exodus et profiter d’une belle soirée au village.
18h, stade de foot
Toutes les infos sur https://isleco.fr/projet-exodus/
Collectif Exodus 05 53 82 59 09 .
Stade de foot Beauronne 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 82 59 09
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English : Barbecue festif
L’événement Barbecue festif Beauronne a été mis à jour le 2026-05-15 par Vallée de l’Isle en Périgord
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