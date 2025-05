Barbecue festif – Rue de la République Hagen, 14 juin 2025 18:00, Hagen.

Célébrez la traditionnelle fête de la Saint-Antoine et de la Saint-Valentin de manière festive. Après une messe célébrée à la chapelle, retrouvez-vous pour un moment convivial et chaleureux autour d’un barbecue, aussi disponible à emporter. Une ambiance musicale sera assurée par les Lézarts.

Les bénéfices de la soirée seront alloués aux travaux d’entretien de l’église et de la chapelle.Tout public

Hagen 57570 Moselle Grand Est +33 3 82 83 43 85 commune@mairie-hagen.fr

English :

Celebrate the traditional feast of St. Anthony and St. Valentine in a festive way. After a mass celebrated in the chapel, gather for a warm and convivial barbecue, also available to take away. Musical entertainment will be provided by Les Lézarts.

Profits from the evening will go towards maintenance work on the church and chapel.

German :

Feiern Sie das traditionelle Fest des Heiligen Antonius und des Heiligen Valentin auf festliche Weise. Nach einer Messe in der Kapelle treffen Sie sich zu einem geselligen und herzlichen Grillabend, der auch zum Mitnehmen angeboten wird. Für musikalische Unterhaltung sorgt die Band Les Lézarts.

Der Erlös des Abends wird für die Instandhaltung der Kirche und der Kapelle verwendet.

Italiano :

Celebrate la tradizionale festa di Sant’Antonio e San Valentino in modo festoso. Dopo la messa celebrata nella cappella, potrete gustare un pasto caldo e conviviale attorno a un barbecue, disponibile anche da asporto. L’intrattenimento musicale sarà offerto da Les Lézarts.

Il ricavato della serata sarà destinato ai lavori di manutenzione della chiesa e della cappella.

Espanol :

Celebre la tradicional fiesta de San Antonio y San Valentín de forma festiva. Después de una misa celebrada en la capilla, venga a disfrutar de una comida cálida y acogedora en torno a una barbacoa, que también está disponible para llevar. La animación musical correrá a cargo de Les Lézarts.

Los beneficios de la velada se destinarán a las obras de mantenimiento de la iglesia y la capilla.

