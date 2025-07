BARBECUE GUITAROKÉ 6 rue de l’église Paimpont

BARBECUE GUITAROKÉ 6 rue de l’église Paimpont vendredi 18 juillet 2025.

BARBECUE GUITAROKÉ

6 rue de l’église 6 RUE DE L’eGLISE Paimpont Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-18 19:00:00

fin : 2025-07-18

Date(s) :

2025-07-18

Soirée Guitaroké & Barbecue Le grand retour de Mathieu !

Vous l’avez vu, vous l’avez adoré… Il revient rien que pour vous !

Mathieu, notre guitariste de choc, remet le feu à la scène avec son guitaroké explosif ! Un vrai musicien en live pour vous accompagner pendant vos chansons préférées ! C’est LE plan parfait pour une soirée de folie !

Préparez votre voix, chauffez vos cordes vocales, et surtout… osez le micro !

Avec son immense répertoire, Mathieu est prêt à tout rock, pop, variété, nostalgie ou tubes de l’été il y en aura pour tous les goûts.

Et comme une bonne ambiance passe aussi par l’assiette, on remplace exceptionnellement nos tapas par un barbecue aux saveurs d’été ! Ça va sentir bon les vacances…

Pensez à réserver votre plat https://www.helloasso.com/…/evenements/guitaroke-barbecue

18 € pour les adultes/ 12 € pour les enfants

Karaoké + barbecue + guitare live = la recette d’une soirée inoubliable ! .

6 rue de l’église 6 RUE DE L’eGLISE Paimpont 35310 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 52 11 51 87

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement BARBECUE GUITAROKÉ Paimpont a été mis à jour le 2025-07-10 par Office de Tourisme de Brocéliande