Barbecue musical – La Chapelle-Cécelin 28 juin 2025 20:00

Manche

Barbecue musical Champ de courses du Bourigny La Chapelle-Cécelin Manche

Début : Samedi Samedi 2025-06-28 20:00:00

fin : 2025-06-29 01:00:00

2025-06-28

Animation avec le groupe musical Mc Pals, repas avec une entrée et saucisse frites ou côte frites.

Réservation au 06 12 74 51 78.

Champ de courses du Bourigny

La Chapelle-Cécelin 50800 Manche Normandie +33 6 12 74 51 78 motte.christian@neuf.fr

English : Barbecue musical

Entertainment with the Mc Pals musical group, meal with starter and fried sausage or fried rib.

Reservations on 06 12 74 51 78.

German :

Unterhaltung mit der Musikgruppe Mc Pals, Essen mit einer Vorspeise und Bratwurst mit Pommes frites oder Rippe mit Pommes frites.

Reservierung unter 06 12 74 51 78.

Italiano :

Intrattenimento con il gruppo musicale Mc Pals, pasto con antipasto e salsiccia fritta o costine fritte.

Prenotazioni al numero 06 12 74 51 78.

Espanol :

Animación con el grupo musical Mc Pals, comida con entrante y salchicha frita o costillas fritas.

Reservas en el 06 12 74 51 78.

L’événement Barbecue musical La Chapelle-Cécelin a été mis à jour le 2025-06-13 par OT Villedieu-les-Poêles