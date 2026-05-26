Barbecue musical LA CHAPELLE-CECELIN La Chapelle-Cécelin
Barbecue musical LA CHAPELLE-CECELIN La Chapelle-Cécelin samedi 20 juin 2026.
La Chapelle-Cécelin
Barbecue musical
LA CHAPELLE-CECELIN Champ de courses du Bourgny La Chapelle-Cécelin Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:00:00
fin : 2026-06-20 02:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Barbecue Musical à La Chapelle Cécelin au champ de courses du Bourigny.
Avec le grilleur Revell repas à 13,50 euros.
Animation avec le groupe Anglais PPK Pop-Rock. .
LA CHAPELLE-CECELIN Champ de courses du Bourgny La Chapelle-Cécelin 50800 Manche Normandie +33 6 12 74 51 78 motte.christian@neuf.fr
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English : Barbecue musical
L’événement Barbecue musical La Chapelle-Cécelin a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Villedieu-les-Poêles