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Barbecue musical LA CHAPELLE-CECELIN La Chapelle-Cécelin

Barbecue musical LA CHAPELLE-CECELIN La Chapelle-Cécelin

Barbecue musical LA CHAPELLE-CECELIN La Chapelle-Cécelin samedi 20 juin 2026.

Lieu : LA CHAPELLE-CECELIN

Adresse : Champ de courses du Bourgny

Ville : 50800 La Chapelle-Cécelin

Département : Manche

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

La Chapelle-Cécelin

Barbecue musical

LA CHAPELLE-CECELIN Champ de courses du Bourgny La Chapelle-Cécelin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:00:00
fin : 2026-06-20 02:00:00

Date(s) :
2026-06-20

Barbecue Musical à La Chapelle Cécelin au champ de courses du Bourigny.
Avec le grilleur Revell repas à 13,50 euros.
Animation avec le groupe Anglais PPK Pop-Rock.   .

LA CHAPELLE-CECELIN Champ de courses du Bourgny La Chapelle-Cécelin 50800 Manche Normandie +33 6 12 74 51 78  motte.christian@neuf.fr

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English : Barbecue musical

L’événement Barbecue musical La Chapelle-Cécelin a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Villedieu-les-Poêles