Barbecue musical LA CHAPELLE-CECELIN La Chapelle-Cécelin

La Chapelle-Cécelin

Barbecue musical

LA CHAPELLE-CECELIN Champ de courses du Bourgny La Chapelle-Cécelin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:00:00

fin : 2026-06-20 02:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Barbecue Musical à La Chapelle Cécelin au champ de courses du Bourigny.

Avec le grilleur Revell repas à 13,50 euros.

Animation avec le groupe Anglais PPK Pop-Rock. .

LA CHAPELLE-CECELIN Champ de courses du Bourgny La Chapelle-Cécelin 50800 Manche Normandie +33 6 12 74 51 78 motte.christian@neuf.fr

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English : Barbecue musical

L’événement Barbecue musical La Chapelle-Cécelin a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Villedieu-les-Poêles