Barbecue party à Loue à la Bouche Loue à la Bouche Scey-Maisières

Barbecue party à Loue à la Bouche

Loue à la Bouche 5 Rue des Forges Scey-Maisières Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 19:00:00

fin : 2026-06-19 22:00:00

Date(s) :

2026-06-05 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-26 2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Tous les vendredis soirs de juin, juillet et août, Loue à la Bouche transforme sa terrasse en BBQ Party !

Au menu des grillades au choix brochettes de poulet mariné au thym et citron, et/ou chipolatas ornanaises de Chez Marius, pommes de terre crème ciboulette, et salade pour 18 euros.

Les desserts du jour et nos planches fromage et charcuterie seront disponibles également.

Réservation conseillée par téléphone au 03 81 53 72 98 ou sur notre site louealabouche.fr .

Loue à la Bouche 5 Rue des Forges Scey-Maisières 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 53 72 98

L'événement Barbecue party à Loue à la Bouche Scey-Maisières a été mis à jour le 2026-02-10 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON