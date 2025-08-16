» Barbecue Party Août édition » de l’Association Ferghana Centre Equestre de l’Eperon Quiberon

» Barbecue Party Août édition » de l’Association Ferghana

Centre Equestre de l’Eperon 38 rue Jean Pierre Calloch Quiberon Morbihan

Début : 2025-08-16 20:30:00

fin : 2025-08-16

2025-08-16

Comme chaque année l’association Ferghana organise un repas sous le signe de la convivialité au centre équestre l’Eperon, pour le plaisir de tous se retrouver

Et attention celui du mois d’août déménage toujours …

Ambiance familiale et festive garantie !

Au menu :

Apéritif

Entrée: melon et crudités

Plat: Poulet mariné

Accompagnés de ses grenailles rôties

Fromages et Dessert: Glaces

Réservation IMPÉRATIVE ET OBLIGATOIRE

Compte tenu des problèmes d’organisation et de quantité rencontrés l’an dernier merci de bien vouloir vous inscrire sur la liste affichée au club prévue à cet effet ou au 0611394010.

(Aucune inscription le jour même ne pourra être retenue) .

Centre Equestre de l’Eperon 38 rue Jean Pierre Calloch Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 6 11 39 40 10

