Barbecue party de la Fête de la musique Briare 21 juin 2025 19:00

Loiret

Barbecue party de la Fête de la musique 1 Place de la République Briare Loiret

Rendez-vous à L’Agriculture à Briare le samedi 21 juin pour une BBQ Party savoureuse ! Au menu saucisse de Belval, frites, musique, ambiance festive et boissons. Attention, 145 places assises seulement ! Réservez vite au 02 38 31 22 96 pour cette soirée conviviale et gourmande !

Ne manquez pas la BBQ Party à L’Agriculture à Briare le samedi 21 juin à l’occasion de la Fête de la musique ! Dans une ambiance festive et conviviale, venez savourer la délicieuse saucisse de Belval accompagnée de frites croustillantes, le tout à petit prix. Avec seulement 145 places assises disponibles, pensez à réserver rapidement pour profiter pleinement de cette soirée exceptionnelle. Musique, boissons et bonne humeur seront au rendez-vous pour faire de ce moment un temps fort de l’été. L’équipe jeune et dynamique de L’Agriculture vous accueille dès 19h pour une soirée pleine d’énergie, placée sous le signe du partage et de la gourmandise. Infos et réservation au 02 38 31 22 96. 5 .

1 Place de la République

Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 22 96

English :

Join us at L?Agriculture in Briare on Saturday June 21 for a tasty BBQ Party! On the menu: Belval sausage, French fries, music, festive atmosphere and drinks. Only 145 seats available! Call 02 38 31 22 96 to reserve your place for this convivial, gourmet evening!

German :

Am Samstag, den 21. Juni, treffen wir uns im L?Agriculture in Briare zu einer leckeren BBQ-Party! Auf dem Menü stehen Belval-Wurst, Pommes frites, Musik, festliche Stimmung und Getränke. Achtung, nur 145 Sitzplätze! Reservieren Sie schnell unter 02 38 31 22 96 für diesen geselligen und leckeren Abend!

Italiano :

Sabato 21 giugno, presso L’Agriculture di Briare, vi aspetta un gustoso BBQ Party! Nel menu: salsiccia Belval, patatine fritte, musica, atmosfera festosa e bevande. Solo 145 posti disponibili! Prenotate rapidamente allo 02 38 31 22 96 per questa serata conviviale e gastronomica!

Espanol :

Únase a nosotros en L’Agriculture de Briare el sábado 21 de junio para disfrutar de una sabrosa fiesta barbacoa En el menú: salchichas Belval, patatas fritas, música, ambiente festivo y bebidas. Sólo 145 plazas disponibles Reserve rápidamente en el 02 38 31 22 96 para disfrutar de esta velada gastronómica

