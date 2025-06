Barbecue portugais Comme à la maison Le Temple-sur-Lot 11 juillet 2025 19:00

Lot-et-Garonne

Barbecue portugais Comme à la maison 3422 Avenue de Bordeaux Le Temple-sur-Lot Lot-et-Garonne

Début : 2025-07-11 19:00:00

fin : 2025-07-11

2025-07-11

Le restaurant Comme à la maison vous propose un barbecue portugais

Au menu Poulet + saucisses, salade fraicheur

Musique Misteryon et Music La latina

Comme à la maison 3422 Avenue de Bordeaux

Le Temple-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 72 08 44 01

English : Barbecue portugais

The Comme à la maison restaurant offers you a Portuguese barbecue

Menu: Chicken + sausages, fresh salad

Music: Misteryon and Music La Latina

German : Barbecue portugais

Das Restaurant Comme à la maison bietet Ihnen ein portugiesisches Barbecue an

Auf dem Menü: Huhn + Würstchen, frischer Salat

Musik: Misteryon und Music La latina

Italiano :

Il ristorante Comme à la maison vi propone un barbecue portoghese

Nel menu: pollo + salsicce, insalata fresca

Musica: Misteryon e Musica La Latina

Espanol : Barbecue portugais

El restaurante Comme à la maison le ofrece una barbacoa portuguesa

En el menú: Pollo + salchichas, ensalada fresca

Música: Misteryon y Música La Latina

L’événement Barbecue portugais Le Temple-sur-Lot a été mis à jour le 2025-06-21 par OT Lot-et-Tolzac