Le comité des fêtes de Saint-Caprais, organise un grand barbecue dans une ambiance conviviale, le dimanche 29 Juin à partir de 12h30 à la salle polyvalente.

English :

The Saint-Caprais festival committee is organizing a big barbecue in a convivial atmosphere, on Sunday June 29 from 12:30 pm at the Salle Polyvalente.

German :

Das Festkomitee von Saint-Caprais, organisiert am Sonntag, den 29. Juni ab 12:30 Uhr in der Mehrzweckhalle ein großes Grillfest in geselliger Atmosphäre.

Italiano :

Il Comitato della Festa di Saint-Caprais organizza una grande grigliata in un’atmosfera amichevole domenica 29 giugno dalle 12.30 nella Salle Polyvalente.

Espanol :

El Comité de la Fiesta de Saint-Caprais organiza una gran barbacoa en un ambiente cordial el domingo 29 de junio a partir de las 12.30 h en la Sala Polivalente.

