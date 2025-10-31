Barbentane Halloweenesque Barbentane
Barbentane Halloweenesque Barbentane vendredi 31 octobre 2025.
Barbentane Halloweenesque
Vendredi 31 octobre 2025 de 16h à 22h. Cours Jean-Baptiste Rey Barbentane Bouches-du-Rhône
Début : 2025-10-31 16:00:00
fin : 2025-10-31 22:00:00
2025-10-31
Barbentane Halloweenesque Chasse aux bonbons, boom fantomatique, maquillage…Familles
La Ville de Barbentane, l’APE les Moulins, l’APEL École Notre-Dame et le Rock des Alpilles vous donnent rendez-vous pour une journée halloweenesque.
16h à 19h Cours Jean-Baptiste Rey
– Maquillage avec Jessy Make up, Place de la Poste.
– Échappe-toi de la prison avec le Rock des Alpilles.
– Chasse aux bonbons dans le village. Indiquez par un signe distinctif sur votre porte si vous souhaitez être dérangés par des petits fantômes…
19h à 22h Place Frédéric Mistral
– Boum déguisée par l’APE Les Moulins et l’APEL École Notre-Dame.
Buvette et snacking sur place. Repli à la salle des fêtes en cas de mauvais temps. .
Cours Jean-Baptiste Rey Barbentane 13570 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 85 85
English :
Barbentane Halloweenesque Candy hunt, ghostly boom, face painting…
German :
Barbentane Halloweenesque: Bonbonjagd, Geisterboom, Schminken…
Italiano :
Halloween Barbentane: caccia alle caramelle, boom di fantasmi, face painting…
Espanol :
Halloween Barbentane: Caza de caramelos, boom fantasmagórico, pintacaras…
L’événement Barbentane Halloweenesque Barbentane a été mis à jour le 2025-10-15 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence