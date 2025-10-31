Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Barbentane Halloweenesque Barbentane vendredi 31 octobre 2025.

Vendredi 31 octobre 2025 de 16h à 22h. Cours Jean-Baptiste Rey Barbentane Bouches-du-Rhône

Barbentane Halloweenesque Chasse aux bonbons, boom fantomatique, maquillage…Familles
La Ville de Barbentane, l’APE les Moulins, l’APEL École Notre-Dame et le Rock des Alpilles vous donnent rendez-vous pour une journée halloweenesque.

16h à 19h Cours Jean-Baptiste Rey
– Maquillage avec Jessy Make up, Place de la Poste.
– Échappe-toi de la prison avec le Rock des Alpilles.
– Chasse aux bonbons dans le village. Indiquez par un signe distinctif sur votre porte si vous souhaitez être dérangés par des petits fantômes…

19h à 22h Place Frédéric Mistral
– Boum déguisée par l’APE Les Moulins et l’APEL École Notre-Dame.
Buvette et snacking sur place. Repli à la salle des fêtes en cas de mauvais temps.   .

Cours Jean-Baptiste Rey Barbentane 13570 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 85 85 

English :

Barbentane Halloweenesque Candy hunt, ghostly boom, face painting…

German :

Barbentane Halloweenesque: Bonbonjagd, Geisterboom, Schminken…

Italiano :

Halloween Barbentane: caccia alle caramelle, boom di fantasmi, face painting…

Espanol :

Halloween Barbentane: Caza de caramelos, boom fantasmagórico, pintacaras…

