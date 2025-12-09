Barberousse, le voleur d’enfants Spectacle enfance Salle des fêtes Melle

Barberousse, le voleur d’enfants Spectacle enfance

Samedi 17 janvier

à 17h

Salle des fêtes, Saint Martin Les Melle

à partir de 3 ans

Prix libre

Isabelle et son illustrissime et grande troupe de comédiens doivent, ce jour, interpréter pour vous l’histoire du terrible Barberoussse. Oui, mais la troupe est dispersée et ils ne sont plus que deux… Alors qui va jouer le rôle du Dragon? Et célio de la Bergère ? Et le peuple ? C’est vous public qui allez les tirer d’affaire…

Par la Cie Théâtre en action. .

Salle des fêtes Saint Martin Les Melle Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

