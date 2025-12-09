Barberousse, le voleur d’enfants Spectacle enfance Salle des fêtes Melle
Barberousse, le voleur d’enfants Spectacle enfance Salle des fêtes Melle samedi 17 janvier 2026.
Barberousse, le voleur d’enfants Spectacle enfance
Salle des fêtes Saint Martin Les Melle Melle Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17
fin : 2026-01-17
Date(s) :
2026-01-17
Barberousse, le voleur d’enfants Spectacle enfance
Samedi 17 janvier
à 17h
Salle des fêtes, Saint Martin Les Melle
à partir de 3 ans
Prix libre
Isabelle et son illustrissime et grande troupe de comédiens doivent, ce jour, interpréter pour vous l’histoire du terrible Barberoussse. Oui, mais la troupe est dispersée et ils ne sont plus que deux… Alors qui va jouer le rôle du Dragon? Et célio de la Bergère ? Et le peuple ? C’est vous public qui allez les tirer d’affaire…
Par la Cie Théâtre en action. .
Salle des fêtes Saint Martin Les Melle Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 04 05
English : Barberousse, le voleur d’enfants Spectacle enfance
L’événement Barberousse, le voleur d’enfants Spectacle enfance Melle a été mis à jour le 2025-12-07 par OT Pays Mellois