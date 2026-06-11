Barbery

Barbery Pétanque

mairie Barbery Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Barbery Pétanque

Barbery Pétanque organise un concours de pétanque en triplette le 18 juillet 2026 au stade Courtin, devant la mairie de Barbery !

Ouvert à tous !

Pour les inscriptions 02 31 78 34 96 ou gilleslepainteur14@gmail.com .

mairie Barbery 14220 Calvados Normandie +33 2 31 78 34 96 gilleslepainteur14@gmail.com

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English : Barbery Pétanque

Barbery Pétanque

L’événement Barbery Pétanque Barbery a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Suisse Normande