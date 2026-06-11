Barbery Pétanque Barbery
Barbery Pétanque Barbery samedi 18 juillet 2026.
Barbery
Barbery Pétanque
mairie Barbery Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Barbery Pétanque
Barbery Pétanque organise un concours de pétanque en triplette le 18 juillet 2026 au stade Courtin, devant la mairie de Barbery !
Ouvert à tous !
Pour les inscriptions 02 31 78 34 96 ou gilleslepainteur14@gmail.com .
mairie Barbery 14220 Calvados Normandie +33 2 31 78 34 96 gilleslepainteur14@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Barbery Pétanque
Barbery Pétanque
L’événement Barbery Pétanque Barbery a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Suisse Normande
À voir aussi à Barbery (Calvados)
- Vide-grenier à Barbery Barbery 6 septembre 2026