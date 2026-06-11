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Barbery Pétanque Barbery

Barbery Pétanque Barbery samedi 18 juillet 2026.

Adresse : mairie

Ville : 14220 Barbery

Département : Calvados

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Tarif :

Barbery

Barbery Pétanque

mairie Barbery Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Barbery Pétanque
Barbery Pétanque organise un concours de pétanque en triplette le 18 juillet 2026 au stade Courtin, devant la mairie de Barbery !

Ouvert à tous !

Pour les inscriptions 02 31 78 34 96 ou gilleslepainteur14@gmail.com   .

mairie Barbery 14220 Calvados Normandie +33 2 31 78 34 96  gilleslepainteur14@gmail.com

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English : Barbery Pétanque

Barbery Pétanque

L’événement Barbery Pétanque Barbery a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Suisse Normande

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