Barb'n'Rock Festival – Crèvecœur-le-Grand 27 juin 2025 18:00

Oise

Barb'n'Rock Festival Rue du Stade Crèvecœur-le-Grand Oise

Tarif : 5

5

Tarif unique

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-27 18:00:00

fin : 2025-06-27 00:30:00

Date(s) :

2025-06-27

2025-06-28

2025-06-29

Pour la 3e année, Barb’n’Rock Festival investit Crèvecœur-le-Grand les 27, 28 et 29 juin. Au programme, des concerts de rock, punk et metal, le village des barbus et une action caritative.

Trois jours, 2 scènes et 20 concerts.

Coorganisé par ACPC (Association Crépicordienne pour la Promotion de la Culture) et BVFR Charity, avec le soutien de la commune de Crèvecoeurle-Grand, le Barb’n’Rock Festival revient à Crèvecœur-le-Grand avec une

programmation riche et électrique, mêlant punk, rock et metal.

Plus de 20 stands de tatoueurs (dont José Martinez, l’un des meilleurs au monde), de barbiers et d’artisanat seront réunis dans le traditionnel village de barbus, ainsi que des foodtrucks salés et sucrés pour combler les faims.

Soutenant des valeurs telles que le partage, l’entraide et la cohésion, le festival s’engage à reverser une partie des bénéfices à l’association Pompier Raid Aventure en soutien aux enfants et adultes à mobilité réduite. 5 .

Rue du Stade

Crèvecœur-le-Grand 60360 Oise Hauts-de-France barbnrock.festival@gmail.com

