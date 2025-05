Vénus Club X Friendsome : Voyage Voyage Festival (Free) – Barboteur Pantin, 24 mai 2025, Pantin.

Après une première édition toutes voiles dehors, organisée entre Aubervilliers et Bobigny en juillet 2024, le trio infernal de teufeur•euse•s pose les amarres à Pantin. Rendez-vous les 24 et 25 mai pour une nouvelle édition de ton format estival préféré !

Son programme éclectique fera voguer les corps tout autant que les cœurs deux jours durant : DJ sets, live shows tous aussi surprenants les uns que les autres, mais aussi ateliers et performances lives de street artistes, initiations au mix, massages, espace ludique… De multiples surprises. prévues pour plaire au plus grand nombre, n’attendent que toi !

Pour cette édition Pantinoise unique, un quatrième luron, qui flotte lui aussi paisiblement sur le Canal de l’Ourcq, se joint à la danse : le Metaxu.

Bel et bien de retour, Voyage Voyage compte une nouvelle fois t’en faire voir de toutes les couleurs et ainsi faire vibrer la fête au fil de l’eau .

PROGRAMMATION

Audrey Supǎratǎ

Chief Udoh (Live)

House O’Drome

La Chikh B2B La Collav

Musique de Fëte (Kasbah & Bab)

Sainte Exp

Vickies B2B Michel D.

Zajal (Live)

ACTIVITÉS

Ateliers & performances rollers

Street art

Initiation au mix (adultes + enfants)

Massages

Espace ludique (plus d’infos TBA)

INFOS & ACCÈS

Voyage Aller – Pantin

Samedi 24 & Dimanche 25 Mai

Barboteur – Metaxu

Place de la Pointe, Pantin

Métro 5, Eglise de Pantin

Entrée libre et gratuite, accessible aux personnes à mobilité réduite.

Bar et restauration sur place

SAFER SPACE

Nous entendons offrir à nos publics une Safer Zone dans laquelle chacun•e peut s’exprimer comme i•el le souhaite, à travers sa danse, son style, son univers. C’est la raison pour laquelle on t’invite à venir comme tu le veux, ainsi qu’à respecter celleux qui font de même.

Nous appliquons une politique tolérance zéro envers les violences sexistes et sexuelles ainsi que les propos et comportements discriminatoires quels qu’ils soient.

Pour une fête libre, inclusive et safer :

Fais attention à l’espace que tu occupes sur le dancefloor.

Veilles les un•es sur les autres.

Respecte le CONSENTEMENT de chacun•e pour TOUT, TOUT LE TEMPS. Le consentement doit être clair, verbal, expressément éclairé et enthousiaste. Sans oui, c’est non. Le consentement est révocable à tout moment.

Ne touche personne sans consentement.

Aucun propos ou comportement discriminatoire ne sera toléré.

❌ RACISME

❌ SEXISME

❌LGBTQIAPHOBIE

❌ GROSSOPHOBIE

❌ VALIDISME

❌ ÂGISME

Du samedi 24 mai 2025 au dimanche 25 mai 2025 :

dimanche

de 15h00 à 22h00

samedi

de 15h00 à 02h00

gratuit

Tout public.

Barboteur Place de la pointe 93500 Pantin

https://shotgun.live/fr/events/voyage-voyage-venus-club-friendsome-records-le-barbo venusclubofficiel@gmail.com https://www.facebook.com/VenusClubOfficiel https://www.facebook.com/VenusClubOfficiel

