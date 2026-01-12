Barbotons dans la rivière Maison Pêche et Nature Jugon-les-Lacs Commune nouvelle

Barbotons dans la rivière

Maison Pêche et Nature 2 Rue des Grands Moulins Jugon-les-Lacs Commune nouvelle Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-14 09:30:00

fin : 2026-03-01 12:30:00

2026-02-14

Découvrez ou redécouvrez l’espace d’éveil à la nature pour les tout petits de 1 à 6 ans Barbotons dans la rivière . En intérieur dans l’espace d’exposition de la Maison Pêche et Nature, cet ensemble de pôles adaptés aux plus jeunes permet de s’émerveiller de la richesse des milieux aquatiques. Jeux, lectures, histoires, tapis d’éveil, aquariums, pêche à la ligne… .

Maison Pêche et Nature 2 Rue des Grands Moulins Jugon-les-Lacs Commune nouvelle 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 60 04

