BARBOUILLES & GRIBOUILLES

Cans et Cévennes Lozère

Adroite à gauche…

Carmen est une petite fille de 6 ans diagnostiquée début 2025 d’un gliome infiltrant du tronc cérébral. Droitière contrariée par une hémiplégie induite, elle apprivoise sa main gauche par l’expression picturale.

Un thème, un voyage dans le cercle des couleurs, une âme d’enfant… … pour sculpter un « Cache-cache Peinture » spontané.

Parfois soliste, parfois duettiste avec sa petite sœur Olivia, souvent aiguillées par l’œil et le cœur maternel, elle partage dans cette exposition ses inspirations d’un été. .

Cans et Cévennes 48400 Lozère Occitanie nausicaa.bouthreuil@gmail.com

English :

Right to left…

Carmen is a 6-year-old girl diagnosed with an infiltrating brain stem glioma in early 2025. A right-handed girl, thwarted by induced hemiplegia, she tames her left hand through pictorial expression.

A theme, a journey through the circle of colors, a child’s soul… … to sculpt a spontaneous « Hide-and-Seek Painting ».

German :

Rechts nach links…

Carmen ist ein sechsjähriges Mädchen, bei dem Anfang 2025 ein infiltratives Gliom im Hirnstamm diagnostiziert wurde. Als Rechtshänderin ist sie durch eine induzierte Hemiplegie beeinträchtigt und zähmt ihre linke Hand durch malerischen Ausdruck.

Ein Thema, eine Reise durch den Kreis der Farben, die Seele eines Kindes … … um ein spontanes « Hide and Seek Painting » zu formen.

Italiano :

Da destra a sinistra…

Carmen è una bambina di 6 anni a cui è stato diagnosticato un glioma infiltrante del tronco encefalico all’inizio del 2025. È destrimane, ma l’emiplegia indotta le impone di domare la mano sinistra dipingendo.

Un tema, un viaggio nel cerchio dei colori, l’anima di una bambina… … per scolpire uno spontaneo « Nasconditi e dipingi ».

Espanol :

De derecha a izquierda…

Carmen es una niña de 6 años a la que diagnosticaron un glioma infiltrante de tronco cerebral a principios de 2025. Es diestra, pero su hemiplejia inducida le obliga a domar su mano izquierda pintando.

Un tema, un viaje a través del círculo de colores, el alma de una niña… … para esculpir un « Escóndete y pinta » espontáneo.

