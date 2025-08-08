Barcella Haguenau

Barcella Haguenau mardi 17 mars 2026.

Barcella

1 Place du Maire Guntz Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-03-17 20:30:00

fin : 2026-03-17 22:00:00

Date(s) :

2026-03-17

Les idées en pagaille, Barcella a envie d’explorer d’autres horizons avec sa belle équipe et d’imaginer des arrangements plus délicats, plus sensibles. De quoi vous offrir quelques inédits, tout en revisitant les chansons qui ont façonné leur histoire commune.

Les idées en pagaille, Barcella a envie d’explorer d’autres horizons avec sa belle équipe et d’imaginer des arrangements plus délicats, plus sensibles. De quoi vous offrir quelques inédits, tout en revisitant les chansons qui ont façonné leur histoire commune. Cette aventure poétique, murmurée à l’oreille, est une formule légère en trio, avec le texte placé en son centre. À trois, pour la légèreté, la clarté et l’intimité partagée. À trois, parce que le JEU c’est la VIE, parce que la VIE, c’est le JEU ! Barcella ne cesse de chérir, d’explorer et de détricoter la langue, pour le plus grand plaisir du public. .

1 Place du Maire Guntz Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 73 30 54 relais.culturel@agglo-haguenau.fr

English :

With ideas running wild, Barcella is keen to explore new horizons with his fine team, and come up with more delicate, sensitive arrangements. The result is a few new songs, while revisiting the songs that have shaped their shared history.

German :

Barcella hat Lust, mit seinem Team neue Horizonte zu erkunden und sich zartere, sensiblere Arrangements auszudenken. So können wir Ihnen einige unveröffentlichte Songs anbieten und gleichzeitig die Lieder, die ihre gemeinsame Geschichte geprägt haben, neu interpretieren.

Italiano :

Con le idee che corrono, Barcella è desideroso di esplorare nuovi orizzonti con il suo ottimo team e di proporre arrangiamenti più delicati e sensibili. Il risultato è una serie di brani inediti e una rivisitazione delle canzoni che hanno segnato la loro storia comune.

Espanol :

Con las ideas a flor de piel, Barcella está dispuesto a explorar nuevos horizontes con su magnífico equipo e idear arreglos más delicados y sensibles. El resultado es una serie de canciones totalmente nuevas, así como una revisión de las canciones que han dado forma a su historia común.

L’événement Barcella Haguenau a été mis à jour le 2025-08-08 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau