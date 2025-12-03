BARCELLA – LA PUCE A L’OREILLE Riom

BARCELLA Début : 2026-04-10 à 20:45. Tarif : – euros.

Après une première tournée intimiste en 2021 et sa tournée actuelle autour de son dernier album « Mariposa » paru en avril 2023, Barcella s’autorise l’heureuse audace d’une nouvelle parenthèse en trio animée par l’envie solaire de se réinventer.« Chères curieuses, chers curieux,C’est avec une JOIE majuscule que je vous donne rendez-vous en 2025 et 2026 pour une nouvelle parenthèse enchantée. Les idées en pagaille, nous avons récemment eu envie d’explorer d’autres horizons avec ma belle équipe et d’imaginer des arrangements plus délicats, plus sensibles. De quoi vous offrir quelques inédits, tout en revisitant les chansons qui ont façonné notre histoire commune.Je crois beaucoup en l’essence de cette aventure poétique, murmurée à l’oreille, entre NOUS, pour une formule légère en trio !Alors à trois, parce que le texte restera au centre de notre aventure.À trois, pour la légèreté, la clarté et l’intimité partagée.À trois, parce que le JEU c’est la VIE, parce que la VIE, c’est je JEU !En espérant que ce spectacle nous rapproche plus encore de VOUS, du conte et de l’amour d’une langue que nous ne cessons de chérir, d’explorer et de détricoter, ENSEMBLE !Rendez-vous sur scène !B& Co »

LA PUCE A L’OREILLE 16 rue General Chapsal – 63200 Riom 63