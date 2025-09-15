Barcella Pagaille Tour

Espace Jean Vilar 1 place Jean Jaurès Revin Ardennes

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

C’est avec une JOIE majuscule que je vous donne rendez-vous en 2025/2026 pour une nouvelle parenthèse enchantée. Les idées en pagaille, nous avons récemment eu envie d’explorer d’autres horizons avec ma belle équipe et d’imaginer des arrangements plus délicats, plus sensibles. De quoi vous offrir quelques inédits, tout en revisitant les chansons qui ont façonné notre histoire commune. Je crois beaucoup en l’essence de cette aventure poétique, murmurée à l’oreille, entre NOUS, pour une formule légère en Trio ! Alors à trois, parce que le texte restera au centre de notre aventure. À trois, pour la légèreté, la clarté et l’intimité partagée. À trois, parce que le JEU c’est la VIE, parce que la VIE c’est le JEU ! En espérant que ce spectacle nous rapproche plus encore de VOUS, du conte et de l’amour d’une langue que nous ne cessons de chérir, d’explorer et de détricoter, ENSEMBLE. Rendez-vous sur scène ! Bon à savoir Durée 1h30 Tout public

.

Espace Jean Vilar 1 place Jean Jaurès Revin 08500 Ardennes Grand Est +33 3 24 41 55 71 contact@ville-revin.fr

English :

It’s with great JOY that I look forward to seeing you in 2025/2026 for another enchanted interlude. With ideas running wild, my lovely team and I recently decided to explore new horizons and come up with more delicate, sensitive arrangements. We’ll be offering you some new material, while revisiting the songs that have shaped our shared history. I’m a great believer in the essence of this poetic adventure, whispered in our ears, between US, in a light trio format! The three of us, because the text will remain at the heart of our adventure. Three, for lightness, clarity and shared intimacy. The three of us, because PLAY is LIFE, because LIFE is PLAY! In the hope that this show will bring us even closer to YOU, to storytelling and to the love of a language we never cease to cherish, explore and unravel, TOGETHER. See you on stage! Good to know: Duration 1h30 All audiences

German :

Ich freue mich sehr, dass wir uns 2025/2026 wiedersehen werden, um eine neue zauberhafte Klammer zu schaffen. Die Ideen sprudeln nur so aus mir heraus, und ich hatte kürzlich Lust, mit meinem tollen Team neue Horizonte zu erkunden und zartere, sensiblere Arrangements zu entwerfen. So können wir Ihnen einige unveröffentlichte Stücke anbieten und gleichzeitig die Lieder, die unsere gemeinsame Geschichte geprägt haben, neu aufleben lassen. Ich glaube sehr an die Essenz dieses poetischen Abenteuers, das uns ins Ohr geflüstert wird, zwischen UNS, für eine leichte Formel im Trio! Also zu dritt, weil der Text im Zentrum unseres Abenteuers bleiben wird. Zu dritt, wegen der Leichtigkeit, der Klarheit und der geteilten Intimität. Zu dritt, weil das SPIEL das LEBEN ist, weil das LEBEN das SPIEL ist! In der Hoffnung, dass diese Aufführung uns noch näher an SIE, das Märchen und die Liebe zu einer Sprache heranbringt, die wir GEMEINSAM immer wieder hegen, erforschen und entwirren. Wir sehen uns auf der Bühne! Gut zu wissen Dauer 1,5 Stunden Alle Altersgruppen

Italiano :

È con grande gioia che vi aspetto nel 2025/2026 per un’altra parentesi incantata. Con le idee che correvano a mille, il mio adorabile team e io abbiamo recentemente deciso di esplorare nuovi orizzonti e di proporre arrangiamenti più delicati e sensibili. Abbiamo quindi creato del nuovo materiale, rivisitando al contempo le canzoni che hanno segnato la nostra storia comune. Credo molto nell’essenza di questa avventura poetica, sussurrata nelle nostre orecchie, tra noi, in un formato di trio leggero! Tre di noi, perché il testo rimarrà al centro della nostra avventura. Noi tre, per la leggerezza, la chiarezza e l’intimità condivisa. Noi tre, perché il gioco è vita, perché la vita è gioco! Ci auguriamo che questo spettacolo ci avvicini ancora di più a VOI, alla narrazione e all’amore per una lingua che non smettiamo mai di amare, esplorare e svelare, INSIEME. Ci vediamo sul palco! Buono a sapersi: Durata 1h30 Tutti i pubblici

Espanol :

Es con gran alegría que espero verte en 2025/2026 para otro interludio encantado. Con las ideas a flor de piel, mi encantador equipo y yo hemos decidido recientemente explorar nuevos horizontes e idear arreglos más delicados y sensibles. Así que hemos creado nuevo material, al tiempo que revisitamos las canciones que han dado forma a nuestra historia común. Creo mucho en la esencia de esta aventura poética, susurrada al oído, entre nosotros, ¡en formato de trío ligero! Tres de nosotros, porque el texto seguirá siendo el corazón de nuestra aventura. Los tres, por ligereza, claridad e intimidad compartida. Los tres, porque el JUEGO es la VIDA, ¡porque la VIDA es el JUEGO! Esperamos que este espectáculo nos acerque aún más a TI, a la narración y a nuestro amor por un lenguaje que nunca dejamos de apreciar, explorar y desentrañar, JUNTOS. ¡Nos vemos en el escenario! Conviene saberlo: Duración 1h30 Todos los públicos

L’événement Barcella Pagaille Tour Revin a été mis à jour le 2025-09-27 par Ardennes Tourisme