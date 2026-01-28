Bardainne / Daniel / Weikart à l’atelier du plateau L’atelier du plateau Paris

On y croise du rock, de l’électro, du groove futuriste, des mélodies de plein air, du hip hop, des pulses africaines… toutes sortes d’épices sonores rapportées au fil de ses rencontres et voyages avec lesquelles il crée un mélange sophistiqué solaire. Pour une première à l’Atelier du Plateau, il vient explorer de nouvelles compositions et retoucher le répertoire de son Tigre d’eau douce à coups de synthétiseurs ambiants, basse planante, saxophone, sublimé par la voix de Melissa Weikart.

avec : Laurent Bardainne, saxophone, Sylvain Daniel, basse, Melissa Weikart, synthés, voix.

Le saxophoniste Laurent Bardainne explore, sous des styles musicaux à première vue aux antipodes, les contours d’un jazz personnel.

Le jeudi 19 février 2026

de 20h00 à 22h00

payant

Plein tarif 15€

Tarif réduit 12€ : – de 25 ans, habitant du 19e, demandeur d’emploi, intermittent, + de 65 ans

Tarif super réduit 8€ : – de 18 ans, étudiant, bénéficiaire du RSA et Platofils (plus d’infos sur la page adhésion)

Public jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

L’atelier du plateau 5 Rue du Plateau 75019 Paris

https://atelierduplateau.org/evenement/bardainne-daniel-weikart/ +33142412822 reservation@atelierduplateau.org https://www.facebook.com/latelierduplateau/ https://www.facebook.com/latelierduplateau/



