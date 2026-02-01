Bardozen Kantuz Bardos
Bardozen Kantuz Bardos vendredi 20 février 2026.
Bardozen Kantuz
Salle du Château Bardos Pyrénées-Atlantiques
2026-02-20
fin : 2026-02-20
2026-02-20
Rejoignez-nous pour passer un moment convivial en chanson.
De quoi manger et boire vous sera proposé. .
Salle du Château Bardos 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 03 49
