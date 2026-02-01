Bardozen Kantuz

Salle du Château Bardos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

Rejoignez-nous pour passer un moment convivial en chanson.

De quoi manger et boire vous sera proposé. .

Salle du Château Bardos 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 03 49

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Bardozen Kantuz Bardos a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme Pays Basque