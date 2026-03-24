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Bardozen Kantuz Bardos

Bardozen Kantuz Bardos

Bardozen Kantuz Bardos vendredi 17 avril 2026.

Adresse : Salle du Château

Ville : 64520 Bardos

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 17 avril 2026

Fin : vendredi 17 avril 2026

Tarif :

Bardozen Kantuz

Salle du Château Bardos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17
fin : 2026-04-17

Date(s) :
2026-04-17

Rejoignez-nous pour passer un moment convivial en chanson.
De quoi manger et boire vous sera proposé.   .

Salle du Château Bardos 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 03 49 

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English : Bardozen Kantuz

L’événement Bardozen Kantuz Bardos a été mis à jour le 2026-03-22 par Office de Tourisme Pays Basque