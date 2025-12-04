Bardy Comedy Club #1 Mercure Angoulême Hôtel de France Angoulême
Bardy Comedy Club #1 Mercure Angoulême Hôtel de France Angoulême jeudi 4 décembre 2025.
Bardy Comedy Club #1
Mercure Angoulême Hôtel de France 1 Place des Halles Centrales Angoulême Charente
Tarif : 12.5 – 12.5 – 12.5 EUR
Tarif réduit
Pré-vente jusqu’au 12 Novembre
Le tout premier Bardy Comedy Club débarque à l’Hôtel Mercure d’Angoulême ! Rendez-vous pour une soirée stand-up exceptionnelle dans une ambiance intimiste et rieuse.
Sur scène Tony Saint Laurent, Ayoub Marceau, Amy London, David Azira, Kino
Mercure Angoulême Hôtel de France 1 Place des Halles Centrales Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 47 95 h1213@accor.com
English :
The very first Bardy Comedy Club is coming to Angoulême’s Hôtel Mercure! Join us for an exceptional evening of stand-up comedy in an intimate, laugh-out-loud atmosphere.
On stage: Tony Saint Laurent, Ayoub Marceau, Amy London, David Azira, Kino
German :
Der allererste Bardy Comedy Club landet im Mercure Hotel in Angoulême! Treffen Sie sich zu einem außergewöhnlichen Stand-up-Abend in einer intimen und lachenden Atmosphäre.
Auf der Bühne: Tony Saint Laurent, Ayoub Marceau, Amy London, David Azira, Kino
Italiano :
Il primo Bardy Comedy Club arriva all’Hôtel Mercure di Angoulême! Unitevi a noi per un’eccezionale serata di stand-up comedy in un’atmosfera intima e ridente.
In scena: Tony Saint Laurent, Ayoub Marceau, Amy London, David Azira, Kino
Espanol :
El primer Bardy Comedy Club llega al Hôtel Mercure de Angoulême Acompáñenos en una velada excepcional de stand-up comedy en un ambiente íntimo y divertido.
En el escenario: Tony Saint Laurent, Ayoub Marceau, Amy London, David Azira, Kino
